Stiri pe aceeasi tema

- Olanda anunța relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, inclusiv sfarsitul distantarii sociale, dar si implementarea, din 25 septembrie, a unui „permis Covid” pentru a intra in baruri, restaurante si la festivaluri, relateaza Reuters . Permisul, care va arata dovada vaccinarii, a…

- Autoritațile olandeze au decis sa renunțe complet la distanța sociala de 1,5 metri intre oameni, iar restricțiile vor deveni mai relaxate. Cu toate acestea, din 25 septembrie se va implementa „permisul Covid”. Astfel, cei care doresc sa mearga in baruri, restaurante sau la festivaluri, vor fi nevoiți…

- Tarile de Jos au anuntat marti relaxarea restrictiilor legate de pandemia COVID-19, inclusiv sfarsitul distantarii sociale dar si implementarea unui "permis COVID" pentru a intra in baruri, restaurante si la festivaluri, relateaza France Presse. Permisul, care va arata dovada vaccinarii, a…

- Mai mult de jumatate din populatia Japoniei este vaccinata complet impotriva Covid-19. Guvernul are in vedere relaxarea restrictiilor incepand cu luna noiembrie. Guvernul japonez a anuntat ca mai mult de jumatate din populatia tarii a fost vaccinata complet impotriva Covid-19 si ca, din luna noiembrie,…

- Franta se așteapta sa primeasca in aceasta vara un numar de 50 de milioane de vizitatori straini. Majoritatea turiștilor straini așteptați ar proveni din Europa. „In acest an speram sa primim 50 de milioane de turisti straini, fata de 35 de milioane anul trecut, si 90 de milioane in 2019. Sezonul estival…

- Parlamentarii olandezi iși intrerup vacanța abia inceputa și vor fi chemați miercuri la o sesiune extraordinara din cauza creșterii abrupte a numarului de cazuri de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Hugo de Jonge, ministrul olandez al Sanatații, a prezentat cu puțin timp inaintea…

- In Germania se ridica interdictiile de intrare pentru turiștii din Regatul Unit, Portugalia si India, Rusia, India și Nepal. Conform BBC, turiștii care sosesc in Germania și care sunt complet vaccinați nu vor fi obligați sa stea in carantina. Cu toate acestea, persoanele nevaccinate vor fi obligate…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri o o noua relaxare a restrictiilor impotriva COVID-19 in Tarile de Jos, unde portul mastii va ramane obligatoriu doar in transportul public si in colegii si licee, noteaza AFP. Noua runda de relaxari va intra in vigoare pe 26 iunie, a declarat…