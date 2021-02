Ţările de Jos prelungesc numeroase măsuri împotriva COVID-19 până la 2 martie Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat marti prelungirea majoritatii masurilor de lupta impotriva COVID-19 in vigoare in prezent in Tarile de Jos, pana la 2 martie, noteaza AFP. Cu toate acestea, el a confirmat redeschiderea scolilor primare si a gradinitelor cu incepere de la 8 februarie, precum si posibilitatea din 10 februarie de a vinde produse de luat acasa pentru asa-numitele magazine neesentiale, inchise din decembrie. Restrictiile, care urmau sa se incheie pe 9 februarie, sunt cele mai severe pe care l-a cunoscut tara pana acum, scolile, magazinele zise neesentiale, cafenelele si restaurantele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

