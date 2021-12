Țările de Jos: Poliția a întărit dispozitivul de protecție al ministrului Sănătății, ținta unor amenințări Politia olandeza a intarit dispozitivul de protectie a ministrului sanatatii, Hugo de Jonge, dupa cateva incidente in care acesta a fost amenintat in preajma locuintei sale din Rotterdam, transmite vineri dpa. Vineri, la locul respectiv a fost instalat un post mobil de politie cu cateva camere de supraveghere, a relatat agentia ANP. Masura se numara printre cele ‘vizibile si invizibile’ luate pentru a-l proteja pe politicianul de centru-dreapta, in varsta de 54 de ani, care detine si functia de vicepremier. Adresa privata a ministrului de Jonge circula de ceva vreme pe retelele sociale. Recent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

