- Ministrul olandez al apararii, Ank Bijleveld, si-a anuntat vineri demisia dupa gestionarea haotica a evacuarilor din Afganistan, un gest care il urmeaza pe cel al sefei diplomatiei Tarilor de Jos, Sigrid Kaag, transmite AFP. 'Mi-am informat partidul si pe prim-ministru (Mark Rutte) ca voi…

- Minstrul de externe olandez Sigrid Kaag si-a anuntat demisia dupa ce parlamentarii olandezi au votat in favoarea unei motiuni de cenzura impotriva ei din cauza modului in care au avut loc evacuarile civililor din Afganistan, scrie presa olandeza.

- Ministrul olandez al Culturii, Ingrid van Engelshoven, va inaugura luni o noua instalatie de ultima generatie care va adaposti mii de opere de arta si obiecte depozitate anterior in rezervele a patru dintre cele mai prestigioase muzee si institutii din tara, inclusiv la Rijksmuseum din Amsterdam,…

- Președintele Klaus Iohannis a luat act miercuri de demisia miniștrilor USR-PLUS și a semnat decretele de numirile a miniștrilor interimari la ministerele în cauza, interimat ce va dura maxim 45 de zile încând de azi. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri…

- Misiunea diplomatica de la Kabul a Tarilor de Jos va fi transferata in Qatar, in urma preluarii puterii de catre talibani in Afganistan, a anuntat miercuri, la Doha, ministrul olandez al afacerilor externe Sigrid Kaag, informeaza AFP. 'I-am cerut Excelentei sale sa accepte relocarea la Doha a ambasadei…

- Tarile de Jos au trimis un al doilea avion militar in Afganistan pentru a evacua persoane care vor sa paraseasca aceasta tara, existand temerea ca timpul avut la dispozitie pentru operatiune se scurge rapid, a declarat marti ministrul de externe Sigrid Kaas, transmite Reuters. Obiectivul este…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. "Premierul…

- Ministrul apararii din Rusia, Serghei Șoigu, susține ca luptatori ISIS „patrund in mod activ” in Afganistan din Libia și Siria, in contextul retragerii trupelor internaționale din aceasta țara.