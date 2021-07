Jurnalistul olandez specializat in criminalistica Peter R. De Vries, impuscat pe 6 iulie la Amsterdam, a decedat din cauza ranilor grave suferite, a anuntat familia sa intr-un comunicat publicat de postul RTL, transmite joi AFP. Foto: (c) EVERT ELZINGA/EPA ''Peter s-a luptat pana la capat, dar nu a putut castiga batalia. El a murit inconjurat de cei dragi'', au declarat apropiati ai jurnalistului, care avea 64 de ani. De Vries a fost impuscat pe 6 iulie dupa ce a iesit dintr-un studio de televiziune din Amsterdam unde participase la un talk-show in calitate de invitat. Foto: (c) Killian…