Ţările de Jos, Canada şi Ecuadorul doresc crearea unei tribunal mondial anticorupţie Tarile de Jos, Canada si Ecuadorul au sustinut luni apeluri pentru crearea unei tribunal mondial anticoruptie, afirmand ca acesta va ajuta la lupta impotriva "cleptocratilor" aflati la conducerea guvernelor, noteaza AFP, citat de Agerpres.

