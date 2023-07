Ţările de Jos au anunţat vineri noi restricţii la exporturile de echipamentele pentru semiconductori avansaţi, după modelul SUA Companiile din Tarile de Jos vor trebui sa solicite o licenta pentru a exporta anumite echipamente avansate de productie de semiconductori in strainatate, a spus guvernul olandez, conform regulilor care vor intra in vigoare la 1 septembrie. Tarile de Jos gazduiesc ASML, una dintre cele mai importante companii de semiconductori din lume. ASML produce utilaje necesare pentru a fabrica cele mai avansate cipuri. Actiunile ASML au scazut vineri cu 1,5%. In octombrie anul trecut, SUA au introdus reguli cuprinzatoare care urmaresc sa reduca exporturile de cipuri cheie si echipamente pentru productia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

