Ţările cu cetăţeni morţi în avionul doborât în Iran în urmă cu un an cer Teheranului o explicaţie ''completă'' Tarile ai caror cetateni au murit cand un avion ucrainean de pasageri a fost doborat din greseala de Iran anul trecut au cerut Teheranului sa ofere o explicatie "completa" pentru aceasta tragedie, relateaza DPA. "Astazi ii comemoram pe cei care au murit si le transmitem condoleante sincere tuturor celor care sunt in doliu dupa victimele tragediei PS752", se arata intr-un comunicat comun. Foto: (c) SERGEY DOLZHENKO / EPA Apelul a fost transmis vineri, la fix un an de la prabusirea avionului, drama in care si-au pierdut viata 176 de persoane. Declaratia a fost semnata de ministrii de externe din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

