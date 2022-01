Țările care rămân fără populație: Mai bine să fii sclav afară pe 2.000 de euro decât acasă pe 300 de euro Romania nu e singura țara din care tinerii, dar și cei la a doua varsta, pleaca in strainatate pentru un trai mai bun, daca se poate spune astfel. O intamplare asemanatoare se petrece și in satele și orașelele din Balcani, de unde tinerii pleaca in numar mare in strainatate pentru a munci. Oamenii pleaca in cautarea unei vieți mai bune in țari mai prospere, in special in Europa de Vest, lasand in urma lor populații imbatranite. Macedonia de Nord și-a pierdut un sfert din populație La 30 de ani de cand țara a devenit independenta, aproximativ 600.000 de macedoneni traiesc in strainatate, arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, pe primul loc in topul European la procentul de cheltuieli alocat pentru alimente in anul 2020, potrivit unui raport Eurostat Romania, pe primul loc in topul European la procentul de cheltuieli alocat pentru alimente in anul 2020, potrivit unui raport Eurostat In anul 2020, gospodariile din…

- Contractele de achizitii de locuinte in Turcia de catre cetateni straini au atins un numar record in luna noiembrie, arata datele oficiale publicate marti, dupa ce deprecierea lirei turcesti a ieftinit casele pentru cei care le-au cumparat cu valuta, transmite Reuters. Institutul de Statistica…

- Inființarea unui Minister al Familiei este de bun augur, insa planul propus de noua coaliție de guvernare pentru creșterea natalitații lasa de dorit, este de parere profesorul universitar Vasile Ghețau. „Guvernanții arata ca le sunt indiferente opiniile tinerilor asupra familiei și copiilor”, a declarat…

- Criza sanitara COVID-19 a provocat un dezechilibru al raspunsului sanitar, iar pacienții cu boli cronice au accesat cu dificultate serviciile de sanatate, a explicat Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, care a comentat raportul Eurostat care arata ca excesul de decese din țara noastra…

- Rata somajului in Uniunea Europeana si-a continuat tendinta de scadere in luna septembrie, ajungand la 6,7% din populatia activa, fata de 6,9% in luna august si un nivel de 7,7% in luna septembrie a anului trecut, potrivit cifrelor publicate miercuri de Eurostat, informeaza AFP. Rata somajului…

- Romania ar putea avea o populatie de 17,8 milioane de persoane in 2030, daca se pastreaza trendul actual de reducere a populatiei, tara noastra urmand a cobori de pe locul 6 in Uniunea Europeana la acest moment, pe locul 7, fiind intrecuta de Tarile de jos, a spus miercuri, Tudorel Andrei, presedintele…

- Fara un program național de natalitate in ultimii 30 de ani, Romania are o tranziție demografica extrem de rapida, conform specialiștilor. Romania ar putea avea o populatie de 17,8 milioane de persoane in 2030, daca se pastreaza trendul actual de reducere a populatiei, tara noastra urmand a cobori…

- Romania ar putea avea o populatie de 17,8 milioane de persoane in 2030, daca se pastreaza trendul actual de reducere a populatiei, tara noastra urmand a cobori de pe locul 6 in Uniunea Europeana la acest moment, pe locul 7, fiind intrecuta de Tarile de jos, a spus miercuri, Tudorel Andrei, presedintele…