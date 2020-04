Ţările care de astăzi anulează unele interdicţii de carantină Mai multe tari europene incep saptamina cu masuri provizorii de relaxare a interdictiilor din timpul epidemiei. Ridicarea treptata a masurilor de carantina este influentata de incetinirea ratei infectiei si capacitatii mari de testare pentru o identificare rapida a contactilor. Se reaprind la viata activitatile umane colective din tari precum Germania, Polonia, Cehia, Albania si Norvegia, informea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

