- Jurgen Klopp (57 de ani), fostul antrenor al celor de la Liverpool, a fost ofertat de catre selecționata Statelor Unite ale Americii, dupa ce aceștia l-au demis pe Gregg Berhalter. Selecționata SUA a fost eliminata de la Copa America 2024 din faza grupelor. Statele Unite ale Americii vor gazdui Campionatul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in cadrul receptiei de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia celei de-a 248-a aniversari a Zilei Independentei, ca spera ca Statele Unite sa ajunga, in anii urmatori, cel putin pe unul dintre primele trei locuri in topul investitorilor straini,…

- Ministrul de Externe Luminita Odobescu a declarat, sambata, pentru News.ro, despre Programul Visa Waiver, in contextul vizitei de lucru pe care a efectuat-o in Statele Unite ale Americii, ca lucreaza strans cu partea americana, cu Ambasada SUA la Bucuresti si este foarte important ca cetatenii romani…

- Romania se afla pe ultima suta de metri in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor de admitere in programul Visa Waiver, sustine ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru.

- S-a amanat exercițiul NATO in care aproximativ 2.000 de parașutiști militari din Franța, Germania, Romania, Spania, Statele Unite ale Americii și Țarile de Jos se vor instrui in cadrul SWIFT RESPONSE 24 (SR24) / DEFENDER 24.

- S-a dat startul celei mai mari operațiuni militare din Europa dupa cel De-al Doilea Razboi Mondial, SWIFT RESPONSE 24. Exercițiul militar are doua componente care se vor desfașura și in zona noastra, la Baza 71 Aeriana Campia Turzii și la poligonul de la Bogata-Stejeriș. In cadrul exercițiului SWIFT…

- Conform Wikipedia, ”rockul psihedelic este un stil al muzicii rock care e inspirat sau influentat de cultura psihedelica si incercarea de a replica si a ingloba experienta alterarii mintale a drogurilor psihedelice. El s-a evidentiat mai intai in a doua jumatate a anilor ’60, cu precadere in Statele…

- Zilele trecute, locuitorii din zona Turda-Campia Turzii au vazut mai multe convoaie militare, in timp ce se deplasau in zona, iar unii turdeni au raportat inclusiv apariția unor elicoptere militare de atac. Misterul a fost lamurit . In aceste zile are loc una dintre cele mai mari operațiuni de desant…