Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și aliații NATO se grabesc sa evacueze cat mai mulți oameni din Afganistan, inclusiv colaboratori afgani și familiile acestora, inainte de termenul limita de pe 31 august, pe fondul temerilor tot mai mari legate de securitate la aeroportul din Kabul, unde joi au avut loc atentate teroriste,…

- Joe Biden a mârâit un ”da-o dracului” acum peste un deceniu când a fost întrebat daca Statele Unite au obligația de a proteja afganii de talibani, arata relatari care au revenit în atenția publica, citate de New York Post.Actualul comandant suprem al…

- Talibanii "condamna ferm" atentatele sangeroase care au avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a declarat purtatorul lor de cuvant, subliniind ca acestea au avut loc intr-o zona aflata in responsabilitatea armatei americane, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Emiratul islamic condamna…

- Armata americana isi va continua eforturile de evacuare de la aeroportul din Kabul pana la termenul limita de 31 august daca este nevoie, dar in ultimele doua zile prioritatea va fi transportul trupelor si echipamentului militar americane, a anuntat miercuri Pentagonul, potrivit Reuters, noteaza…

- Mai multe state au avertizat asupra unui risc crescut de atac terorist la aeroportul international din Kabul si le-au cerut cetatenilor sa evite a calatori in zona respectiva. Australia, SUA si Marea Britanie a emis alerte pentru cetateni, in timp ce oamenii care sunt in afara zonei aeroportului fusesera…

- Armata americana isi va continua eforturile de evacuare de la aeroportul din Kabul pana la termenul limita de 31 august daca este nevoie, dar in ultimele doua zile prioritatea va fi transportul trupelor si echipamentului militar americane, a anuntat miercuri Pentagonul, potrivit Reuters. Generalul-maior…

- Un oficial NATO a anuntat ca prioritatea organizatiei este evacuarea tuturor strainilor din Afganistan, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul orasului Kabul, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in jurul si in aeroportul…

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…