Țările baltice își „umflă mușchii” în fața Rusiei. Decizia care-l va înfuria pe Putin Țarile baltice se tem ca ar fi șterse de pe harta, in caz de atac rusesc. Pentru a preveni un astfel de scenariu, acestea sunt nevoite sa ia masuri extreme de aparare. Ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, NATO și-a crescut prezența defensiva pe flancul de est, inclusiv in Romania, cu mai multe trupe, […] The post Țarile baltice iși „umfla mușchii” in fața Rusiei. Decizia care-l va infuria pe Putin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

