NATO si cele trei tari baltice - Estonia, Letonia si Lituania - au anuntat vineri ca vor expulza in total patru diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Republica Ceha, care a declarat sambata ca va expulza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au fost implicate in explozia de la un depozit de munitii din 2014, transmit AFP si Reuters. Ministerul de Externe lituanian a afirmat ca Vilniusul va expulza doi membri ai personalului ambasadei Rusiei in semn de solidaritate cu Cehia in legatura cu acest ''incident fara precedent si periculos'',…