- Tarile baltice au incetat sa mai importe gaze naturale rusesti care "nu au mai fost furnizate in Letonia, Estonia si Lituania de la 1 aprilie", a indicat sambata seful companiei letone de stocare Conexus Baltic Grid, noteaza AFP.

- Sosirea in tarile baltice a zeci de mii de ucraineni care au fugit din calea invaziei ruse obliga autoritatile locale sa gestioneze probleme logistice, dar si sa protejeze refugiatii de ostilitatea sustinatorilor Rusiei din randul numeroasei populatii rusofone din Letonia si Estonia, relateaza miercuri…

- Statele baltice au încheiat un acord pentru întreruperea alimentarii cu energie electrica de la rețeaua rusa și sincronizarea acestora cu rețeaua europeana înainte de 2025, a declarat Ilze Indriksone, secretarul parlamentar al Ministerului Economiei, la o ședința a Comisiei Seimas…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge „pana la Zidul Berlinului”, dar…

- SUA au in prezent 4.160 de militari desfasurati in tarile baltice - Lituania, Estonia si Letonia - si in Polonia, pe fondul unei escaladari a tensiunilor cu Rusia cu privire la situatia din Ucraina, a informat marti Pentagonul, transmite EFE. Unul dintre purtatorii de cuvint ai Departamentului Apararii…

