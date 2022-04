Ţările balcanice recurg din nou la cărbune ca reacţie la preţurile mari ale energiei Macedonia de Nord, candva lidera in atragerea investitorilor in energie regenerabila, a declarat la inceputul acestei luni ca intentioneaza sa deschida doua noi mine de carbune pentru a aproviziona centrale electrice. Ministerul Energiei a mai spus ca doreste sa cumpere 3 milioane de tone de carbune de la vecinul Kosovo, desi nu a fost semnat niciun acord. ”Odata cu declansarea crizei energetice, nu doar noi, ci toate natiunile din Europa au crescut imediat productia de energie electrica din carbune, deoarece este cea mai ieftina si mai sigura (sursa)”, a declarat Vasko Kovacevski, CEO al companiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

