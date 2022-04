Tariful pentru transportarea deșeurilor din capitală ar putea fi majorat Tariful pentru pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinau ar putea crește de 2 ori. In acest sens, I.M. Regia „Autosalubritate” inițiaza, incepand cu data de 15 aprilie 2022, consultarea publica a proiectului de decizie cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinau”. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Tariful serviciilor de colectare, transportare si depozitare a deseurilor se propune in marime de 153,10 lei pentru un metru cub de deseuri. In prezent, costul mediu al serviciului este de 69,46 lei, acesta fiind format in baza tarifului de 45,46 lei stabilit in anul 2004. Regia „Autosalubritate” a…

- In perioada 13-15 aprilie 2022, operatorul municipal de salubrizare va evacua gratuit deșeurile reciclabile (hirtie, carton și PET-uri) de la platformele de depozitare a deșeurilor din toate sectoarele capitalei. Astfel, administrația I.M. Regia „Autosalubritate", indeamna beneficiarii serviciului de…

- Primaria Sectorului 6 scoate la licitație serviciul de colectare și transport al deșeurilor, a anunțat primarul Ciprian Ciucu, președintele PNL București, care susține ca acest lucru nu s-a mai intamplat din anul 1999. „Acum, dupa mulți ani. Pentru prima data dupa mulți ani o primarie de Sector scoate…

- Operatorul de salubritate din Craiova și intreg județul Dolj, Iridex Group Salubrizare S.R.L. – Salubritate București S.A. cere mai mulți bani pentru serviciile prestate. „Nivelul tarifelor si taxelor speciale vor fi stabilite astfel incat sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului de salubrizare,…

- Operatorul de salubritate din Craiova și intreg județul Dolj, Iridex Group Salubrizare S.R.L. – Salubritate București S.A. cere mai mulți bani pentru serviciile prestate. „Nivelul tarifelor si taxelor speciale vor fi stabilite astfel incat sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului de salubrizare,…

- Si agentul termic se scumpeste din 1 ianuarie. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a majorat tariful pentru o gigacalorie in Chisinau, Balti, Comrat si Glodeni. Astfel, in Capitala, o gigacalorie va costa 2 169 de lei, cu 22 la suta mai mult decat acum.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi tarife pentru agentul termic livrat consumatorilor din Capitala, dar și pentru cei din Balți. Astfel, in municipiul Chișinau, agentul termic s-a scumpit cu inca 496 de lei și a ajuns sa coste 2169 lei/Gcal fara TVA. Pentru consumatorii…

- Calatoriile cu taxiul devin încet un lux. Companiile de Taxi din municipiul Balți au majorat tariful pentru calatorii. Cauza principala este scumpirea cu 25% la suta a gazului metan. Așadar, din întâi februarie, companiile de taxi au afișat prețuri mai mari cu 40 de bani per km,…