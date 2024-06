Stiri pe aceeasi tema

- Chiriile din Cluj-Napoca nu se ieftinesc. Ba chiar mai mult, agenții imobiliari cer mai nou minim 500 de euro pentru orice chirie, indiferent de condițiile oferite. In jungla imobiliara din Cluj a mai aparut o invenție. Daca vrei sa faci curațenie generala dupa actualii chiriași, primești un „bonus”,…

- Continue reading Mihai Boldijar, șeful Bosch in Romania, companie cu fabrica și centru de inginerie la Cluj, despre piața auto: „Nu vom asista momentan la o explozie de optimism/ O sa trebuiasca sa mergem toți foarte, foarte reținut” at Info real.

- Continue reading Clujul, tot mai inaccesibil. Analiza imobiliara: Municipiul este cel mai scump oraș din Romania pe piața locuințelor și in primul trimestru din 2024/ Prețurile au crescut cu 14% in doi ani at Info real.

- ”Proiecte de investitii ce totalizeaza peste 500 de milioane de euro sunt in pregatire pentru a fi depuse de echipa REI Grup pe schema ConstructPLUS, instrumentata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) si dedicata companiilor cu activitate in industria materialelor de constructii,…

- Moneda stabila va fi intotdeauna sustinuta 1 la 1 de o suma echivalenta de active – depozite in dolari americani, obligatiuni guvernamentale din SUA si echivalente de numerar – pe care compania le detine in rezerva, potrivit Ripple. Firma cripto a spus ca rezervele sale vor fi contabilizate in rapoartele…

- Piata locala de capital a inregistrat evolutii pozitive in anul 2023, valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) atingand nivelul de 38,04 miliarde de lei, in crestere cu peste 58% comparativ cu nivelul…

- "Facem un gest pentru biserica, fiecare cat il lasa puterea: de la noi mai putin, de la Dumnezeu mai mult. Poftim parinte, ia uitati cu cine suntem aici - Sfantul Gheorghe, purtatorul de biruinta. Biruim, Piedone la capitala!!!", a spus edilul Sectorului 5, conform unui videoclip postat pe Facebook.

- Continue reading Horia Ciorcila, presedinte al Bancii Transilvania, urmeaza sa primeasca dividende de 46 mil. lei din profitul istoric pe 2023 al bancii. Investitia sa in actiuni, 1 mld. lei. El controleaza 4,63% din capitalul bancii, o investitie care acum are o valoare de piata de 1 miliard de lei,…