Tarifele vamale autoturisme. UE, prim pas pentru reconcilierea cu SUA Actiunile companiilor europene din sectorul auto au inregistrat joi cresteri semnificative, in frunte cu actiunile BMW, care au atins cel mai ridicat nivel din ultimele 11 saptamani, dupa ce comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom, a anuntat ca blocul comunitar este dispus sa includa autoturismele pe lista bunurile industriale americane care ar putea fi importate fara taxe vamale, transmite Bloomberg. 'Suntem dispusi sa reducem chiar si tarifele vamale la autoturisme la nivelul zero, daca SUA fac acelasi lucru. Acest lucru ar fi benefic din punct de vedere economic atat pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

