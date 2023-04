Tarifele RCA plafonate se aplică de marți, 11 aprilie. Cât vor plăti românii pentru asigurarea la mașină Plafonarea pe o perioada de șase luni a prețurilor RCA la nivelul de la sfarșitul lunii februarie 2023 se aplica de marți, 11 aprilie, de catre toți asiguratorii RCA din piața locala. Astfel, tarifele de prima plafonate se vor putea aplica doar contractelor incheiate in aceasta perioada, așa cum este stabilit deja prin HG 298/2023. […] The post Tarifele RCA plafonate se aplica de marți, 11 aprilie. Cat vor plati romanii pentru asigurarea la mașina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

