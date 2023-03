Tarifele RCA, plafonate de ASF la nivelul mediu din martie 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) ia in calcul plafonarea prețurilor la polițele RCA in vederea protecției consumatorilor, a anunțat joi, 9 martie, Daniel Apostol, purtatorul de cuvant al instituției, potrivit Hotnews.ro și Agerpres . Intrebat daca Autoritatea ia in calcul o plafonare pentru…

- A fost afisata lista tarifelor de referinta pentru urmatoarele sase luni, care sunt luate in calcul de asiguratorii ce incheie polite de asigurare obligatorie de raspundere civila auto RCA la stabilirea sumelor platite de catre posesorii de masini. Tarifele au fost afisate pe portalul Autoritatii de…

- Vești foarte proaste pentru șoferi. Polițele auto au crescut incredibil, epoca cand plateai sub 1000 de lei pentru asigurarea auto fiind de mult apuse. Conform tarifelor publicate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, cea mai mica polița pleaca de la 1822 lei in cazul șoferilor sub 30 de…

- Tarifele de referința RCA 2023 publicate de ASF arata o creștere pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice fața de cele de 2022. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Cel mai mult pentru asigurarea RCA vor plati șoferii sub 30 de ani care conduc…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri, despre majorarea politelor RCA, ca avem nevoie de mai multe companii de asigurari pe aceasta piata, astfel incat competitia dintre ele sa duca la scaderea preturilor, scrie News.ro. ”Trebuie, din punctul meu de vedere, ca piata de asigurari…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat pe platforma proprie noile tarife de referința pentru asigurarile RCA pentru luna februarie 2023. Acestea s-au majorat semnificativ fața de cele din februarie 2022. Posesorii de autoturisme sunt obligați sa aiba asigurare de raspundere civila auto…

- „Daca BERD face adrese la ASF, atunci sa iși asume ca in caz de faliment Euroins, BERD va plati toate despagubirile catre asigurați”, a spus Vasile Ștefanescu, președintele Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), dupa scumpirea RCA și cele mai noi evenimente de…

- Tarifele de referința RCA au fost majorate. Astfel, proprietarii de mașini vor plati mai mult fața de anul trecut, chiar și cu 40%. Tarifele de referința pentru asigurarile RCA au fost publicate de ASF , iar compararea acestora cu cele publicate in februarie 2022 arata o creștere pentru toate categoriile…