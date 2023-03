Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de referința RCA 2023 au fost publicate de ASF, iar compararea acestora cu cele publicate in februarie 2022 arata o creștere a primelor pentru toate categoriile de varsta și toate capacitațile cilindrice. In piața, asta se va resimți in creșterea prețurilor asigurarilor RCA. Pentru prima data,…

- Soferii care credeau ca politele RCA se vor ieftini s-au inselat. Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, publicate marți de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. ASF nu pare a incuraja deținerea unui automobil…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referința majorate pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA. Acestea au fost majorate semnificativ fața de luna februarie 2022.

- Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA, publicate, marți, de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. Posesorii de autoturisme din toate categoriile de varsta și indiferent de puterea mașinii pe care o au vor…

- Soferii isi pierd rapid interesul fata de masinile electrice pe masura ce costul energiei electrice creste, iar preturile la benzina si motorina continua sa scada, potrivit The Telegraph.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a facut plangere penala impotriva conducerii companiei Euroins. La fel ca in cazul City Insurance, controalele autoritaților au confirmat informațiile venite din partea confederației transportatorilor. Daca și

- RCA 2023: Prețul s-a dublat fața de 2022 chiar și pentru șoferii fara accidente. Asiguratorii accepta plata polițelor in rate Prețul asigurarilor auto s-a dublat in Romania in 2023 fața de anul trecut, chiar și pentru șoferii care n-au provocat accidente rutiere, relateaza alba24.ro. Tarifele RCA cresc…

- Prețul RCA este mai scump in 2023 chiar și pentru șoferii fara accidente. Unii asiguratori accepta deja plata polițelor in rate Prețul asigurarilor auto s-a dublat in Romania fața de anul trecut, chiar și pentru șoferii care n-au provocat accidente rutiere. Tarifele RCA cresc de la luna la luna. Prețurile…