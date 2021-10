Stiri pe aceeasi tema

- ​Tarifele RCA au crescut în medie cu 70-80%, însa, pentru comparatie, acestea trebuie raportate la tariful de referinta si nu la tarife practicate în trecut, sustin reprezentanti ai pietei de brokeraj în asigurari, care estimeaza o reasezare a preturilor în perioada urmatoare,…

- O veste nemaipomenita ne-a fost data, asta-seara, de catre primarul comunei Maracineni, Constantin Dumitru. In aceasta dupa-amiaza, muncitorii au terminat de asfaltat și ultima porțiune din preajma podului de la Manga. Dupa șapte luni de chin, drumul este din nou liber. Tot primarul „Titel” de la Maracineni…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor anunta ca incepand de joi plata pentru placutele de inmatriculare ale masinilor poate fi facuta prin platforma ghiseul.ro.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna august a acestui an, de la 5% in luna iulie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari scumpiri au avut loc la energie electrica și gaze. Creșterea prețurilor vine in conditiile in care marfurile nealimentare…

- Cazare in statiunile de pe litoral, incepand de la 36 de lei pe noapte, de la 1 septembrie Pachetele turistice pe litoralul romanesc vor fi mai ieftine cu pana la 70% de la 1 septembrie, in comparatie cu tarifele din varf de sezon, odata cu lansarea programului „Litoralul pentru toti”, au anuntat,…

- Premierul Florin Citu a declarat ca la intalnirea de joi cu responsabilii pe piata energiei electrice doreste sa inteleaga ce se intampla cu cresterea preturilor si sa se asigure ca si in Romania sunt indeplinite conditiile unei piete concurentiale. El a raspuns astfel intrebat care vor fi temele abordate…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș: ”CREȘTEREA CARE SARACEȘTE! Politicile de creștere a veniturilor și puterii de cumparare implementate de guvernarea PSD au condus la scaderea ratei de depravare materiala de la 40,4% in 2016 la 27,8% in anul 2019, potrivit Eurostat. Nepasarea,…

- Traversam o perioada dificila, cu turbulențe, impredictibilitate și multe schimbari, care creeaza o stare de disconfort in randul operatorilor și consumatorilor. Am intrat intr-o spirala de creștere generala de prețuri in toate sectoarele economiei, cu impact direct la consumatori, arata AFEER.…