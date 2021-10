Tarifele RCA au crescut cu 70-80%. Când este de așteptat o reaşezare a prețurilor Tarifele RCA au crescut in medie cu 70-80%, insa, pentru comparatie, acestea trebuie raportate la tariful de referinta si nu la tarife practicate in trecut, sustin reprezentanti ai pietei de brokeraj in asigurari, care estimeaza o reasezare a preturilor in perioada urmatoare. "Cresterea s-a simtit din septembrie dar, este clar, de la ridicarea licentei companiei City Insurance toate preturile la RCA au crescut foarte mult. Preturile au crescut pe anumite segmente doar cu 20-25%, dar pe alte segmente si de doua sau chiar de trei ori in cateva cazuri punctuale. Companiile de asigurare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

