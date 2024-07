Tarifele pentru mașinile electrice din China se vor întoarce împotriva europenilor La inceputul acestei luni, Uniunea Europeana a inceput sa aplice tarifele sale Chinei pentru importurile de vehicule electrice, insa practica invechita de taxare a produselor, menita sa creeze o concurența mai echitabila in industrie, va avea exact efectul opus asupra europenilor. Taxele vor varia in funcție de companii și pot ajunge pana la 48% pentru […] The post Tarifele pentru mașinile electrice din China se vor intoarce impotriva europenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

