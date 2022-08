Tarifele la călătoriile interurbane s-au ieftinit Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) anunța ca, tarifele la calatoriile interurbane s-au ieftinit, cu doi bani per kilometru și constituie, pentru transportatorii interraionali de categoria II tariful a fost stabilit la 0,85 lei/km, iar pentru categoria I – 0,96lei/km. Conform aceleiași surse, pentru transportatorii raionali tariful stabilit este de 0,95 lei/km pentru categoria I și 1,06 lei Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a explicat joi, 4 august, care este noul sistem de parcare pentru Bucuresti si care sunt tarifele pe care soferii vor fi nevoiti sa le plateasca pentru a parca masina in siguranta.Potrivit acestuia, pana anul viitor, in zona centrala a Capitalei…

- De la 1 iulie, tariful pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor crește in municipiul Chișinau. Astfel, pentru persoanele fizice care locuiesc in blocurile de locuit tariful lunar va fi de 17,5 lei, in comparație cu 9,25 lei, iar in cazul caselor particulare – 35 de lei, comparativ…

- Saptamina incepe cu vești proaste pentru moldoveni. Tarifele la calatoriile cu transportul interurban au crescut esențial. Astfel, biletul la autobuzul de pe cursa interraionala a ajuns la 92 de bani per kilometru, iar la cel raional - 1, 02 lei pentru un kilometru. Potrivit președintelui Asociației…

- De astazi, 10 iunie, intra in vigoare, noile tarife aprobate de ANRE la energia electrica . Astfel, consumatorii casnici din nordul țarii vor achita pentru lumina cu 35 de de bani mai mult per kWh, in timp ce in sud și centru, cetațenii vor achita cu aproape 50 de bani mai mult, potrivit ProTV . Consumatorii…

- Tarifele pentru transportul in regim de taxi, in Alba Iulia, ar putea fi dublate. Proiectul, lansat in consultare publica Tarifele pentru transportul in regim de taxi, in Alba Iulia, ar putea fi dublate. Proiectul, lansat in consultare publica Un proiect pentru modificarea tarifelor pentru transportul…

- De la 1 iulie se scumpesc biletele de tren iar creșterile nu sunt deloc de neglijat. Scumpirea titlurilor de calatorie se va aplica tuturor operatorilor de transport feroviar de persoane din Romania.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimul week-end, stadionul de atletism "Iolanda Balas Sotter" a gazduit Cupa Municipiului Bucuresti, concomitent cu Campionatul Municipal pentru atletii veterani.Nu au lipsit atletii veterani ieseni dintre care s-au remarcat Marian Mirza-FOTO - (locul I la triplusalt si sulita, locul II la greutate,…