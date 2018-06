Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron si Donald Trump au salutat vineri progresele inregistrate in negocierile lor asupra comertului si altor subiecte, cu prilejul summitului G7 din Canada, fara sa ofere insa vreo indicatie despre un eventual teren de intelegere in privinta taxelor vamale, relateaza Agerpres , care citeaza…

- Europa, Canada și Mexicul se pregatesc sa raspunda tarifelor impuse importului de oțel și aluminiu de catre președintele SUA, Donald Trump, scrie BBC. Donald Trump a afirmat ca tarifele impuse de catre...

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, solicita Comisia Europeana, avertizand ca "incertitudinea" generata de masurile presedintelui Donald Trump afecteaza companiile europene.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Independent, citat de Mediafax.

- Guvernele francez si britanic au incercat luni sa justifice in fata parlamentelor de la Paris si, respectiv, Londra, atacul cu rachete asupra Siriei, un subiect mai delicat pentru premierul Theresa May, c...

- Trump a oferit exceptare de la plata taxelor vamale la importurile de otel si aluminiu din care vin din Uniunea Europeana, astfel evitand un razboi economic cu aliatii sai cheie, informeaza CNN Money. Exceptiile pentru Canada si Mexic au fost anuntate inca de la semnarea declaratiilor care…