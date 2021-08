Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de referinta la politele RCA, publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), vin cu cresteri pe anumite segmente, comparativ cu tarifele de referinta la RCA raportate in martie 2021, in functie de varsta asiguratului si capacitatea cilindrica a autovehiculului, cu ritmuri de crestere…

- Tarifele de referinta la politele RCA, publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), vin cu cresteri pe anumite segmente, comparativ cu tarifele de referinta la RCA raportate in martie 2021, in functie de varsta asiguratului si capacitatea cilindrica a autovehiculului. Cei mai mult au platit…

- Tarifele de referinta la politele RCA, publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), vin cu cresteri pe anumite segmente, comparativ cu tarifele de referinta la RCA raportate in martie 2021, in functie de varsta asiguratului si capacitatea cilindrica a autovehiculului, potrivit Mediafax.…

- Anuntate inca de la inceputul anului, masurile privind piața asigurarilor auto incep sa capete contur. Potrivit Romasig, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a stabilit noile formule de calcul in ceea ce priveste tarifele asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto pentru acest an. In…

- Cea mai mare societate de polițe RCA din Romania are probleme financiare. Șoferii au ajuns sa aștepte și cateva luni ca sa-și primeasca despagubirile din dosarele de dauna. Autoritatea de Supraveghere Financiara spune ca „City Insurance” a declarat lichiditați in Elveția, care nu exista in realitate,…

- Prețurile asigurarilor RCA difera in funcție de varsta șoferului, iar valoarea acestora este consierabil de mare. Sa aflam deci ce prețuri au asigurarile auto RCA in funcție de varsta șoferului. Potrivit tarifelor de referința pentru asigurarea auto RCA publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- Daca deții un autovehicul ori ești pe cale sa achiziționezi unul, fie nou sau second hand, trebuie sa ai in vedere ca trebuie sa inchei o asigurare de raspundere civila auto. Pe scurt: RCA. Ce este acest tip de asigurare, cat trebuie sa platești sau pe ce perioada poate fi incheiat sunt doar cateva…

- Potrivit datelor oficiale cityinsurance.ro , cu active totale de peste 700 de milioane de euro si prime brute subscrise de peste 500 de milioane de euro, City Insurance are in acest moment mai mult de 4 milioane de asigurati.Autoritatea de Supraveghere Financiara a anuntat vineri, 04 iunie 2021, ca…