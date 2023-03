Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care credeau ca politele RCA se vor ieftini s-au inselat. Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, publicate marți de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. ASF nu pare a incuraja deținerea unui automobil…

- Tarifele de referința pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA, publicate, marți, de Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF, cresc semnificativ fața de februarie 2022. Posesorii de autoturisme din toate categoriile de varsta și indiferent de puterea mașinii pe care o au vor…

- Pentru maxim 20 de euro pe an, cat costa o astfel de asigurare, sute de romani au primit milioane de lei anul trecut pentru casele avariate. Alții insa au fost refuzați. Orice contract de asigurare are prevazute unele situații, numite excluderi, cand plata despagubirilor iți este refuzata, iar reclamațiile…

- Dupa falimentele Astra, Carpatica si City Insurance, inca o firma de asigurari da semne de oboseala. Un service iesean a dat in judecata Euroins SA, reclamand faptul ca societatea deconteaza cu intarziere si partial lucrarile de reparatii efectuate la masinile cu asigurare RCA. Problema pleaca de la…

- RCA 2023: Prețul s-a dublat fața de 2022 chiar și pentru șoferii fara accidente. Asiguratorii accepta plata polițelor in rate Prețul asigurarilor auto s-a dublat in Romania in 2023 fața de anul trecut, chiar și pentru șoferii care n-au provocat accidente rutiere, relateaza alba24.ro. Tarifele RCA cresc…

- Prețul RCA este mai scump in 2023 chiar și pentru șoferii fara accidente. Unii asiguratori accepta deja plata polițelor in rate Prețul asigurarilor auto s-a dublat in Romania fața de anul trecut, chiar și pentru șoferii care n-au provocat accidente rutiere. Tarifele RCA cresc de la luna la luna. Prețurile…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a amendat cu 309.000 de lei in luna decembrie pentru nereguli la solicitarea cererilor de despagubire și plata acestora. Așadar, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a transmis ca Euroins a fost amendata pentru incalcarea prevederilor art. 21…

- Societațile care subscriu asigurari de viața in Romania au platit, in primele noua luni din 2022, aproape 1,2 miliarde de lei sub forma de maturitați, rascumparari totale sau rascumparari parțiale, arata datele agregate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in Raportul privind evoluția pieței…