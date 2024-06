Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez de externe Wang Yi afirma ca 26 de țari susțin planul de pace propus de Beijing și ca atat Ucraina, cat și Rusia au „confirmat in mod separat cea mai mare parte a conținutului” celor 12 principii ale sale. Diplomația ucraineana a raspuns ca țara agresata este indreptațita sa defineasca…

- Uniunea Europeana ar trebui sa impuna taxe cu pana la 50% mai mari producatorilor de mașini electrice din China care doresc sa le comercializeze pe piața auto din Europa, potrivit unei analize facuta de catre cei de la Rhodium Group, citați de CNBC. Constatarile celor de la Rhodium Group vin in urma…

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice (EV) chinezesti ar putea avea efecte contrare celor scontate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Agerpres.

- Se ascute lupta pe piața mașinilor electrice! Administrația Biden este somata de unii lideri politici de peste Ocean sa opreasca TOTAL importul de mașini „verzi” din China. Iar motivul este unul foarte serios. Unul dintre cele mai drastice avertismente vine de la senatorul democrat Sherrod Brown care…

- ”Suntem pregatiti sa actionam daca vedem incalcari semnificative, in special din partea institutiilor financiare”, a spus Yellen intr-un interviu cu Sara Eisen de la CNBC, la Beijing. ”Orice lucru care implica ajutarea armatei Rusiei in razboiul sau brutal impotriva Ucrainei este inacceptabil pentru…

- In Europa, vehiculele electrice produse in China devin din ce in ce mai comune. Anul trecut, din aproximativ 300.000 de vehicule electrice vandute in Uniunea Europeana, 19,5% au fost produse in China, iar acest numar va crește, conform unui articol publicat de un ONG numit T&E. Articolul prezice ca…

- Pentru ca nu pot intra in competiție cu mașinile electrice din China, la jumatate de preț fața de cele fabricate in Europa, UE vrea sa scumpeasca vehiculele chinezești. Comisia Europeana a deschis o investigație asupra importurilor masive din China și intenționeaza sa impuna o taxa compensatorie, chiar…