- Veste buna pentru persoanele cu dizabilitați! Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) schimba tarifele la serviciile de telefonie și date pentru aceasta categorie de romani. Mai mult de atat, ANCOM actualizeaza masurile de reglementare. Cee presupune noua schimbare.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a primit, pana la data-limita, de 27 octombrie, trei candidaturi de participare pentru alocarea celor 555 MHz in benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz. Potrivit datelor ANCOM, ofertele au fost transmise…

- In cadrul ultimei ședinței Consiliului Consultativ, Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a aprobat modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a aprobat, la ultima sedinta a Consiliului Consultativ, modificarea Deciziei presedintelui ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja a afirmat. In deschiderea unei conferințe ce are loc la Palatul Parlamentului, ca “fara indoiala, viitorul este digital, dar asta nu inseamna neaparat mai bun, depinzand doar de noi cum vom folosi tehnologiile”.“Lumea in care traim este…

- Suma care ar putea fi obtinuta la bugetul de stat din licitatia 5G, daca s-ar aloca tot spectrul, este de 692 de milioane de euro, potrivit directorului executiv Monitorizare si Control din Autoritatea pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Cristin Popa, potrivit Agerpres."ANCOM…

- Procesul de consultare publica privind proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații nr. 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta se va extinde…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale ar urma sa primeasca de la operatorii de telefonie codul unic al fiecarei cartele SIM, potrivit unui proiect al Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), pus in dezbatere publica, relateaza Europa FM. Acest lucru va permite…