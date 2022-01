Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 4 ianuarie 2022, va fi prima si ultima zi din an in care se mai poate vizita Muzeul ‘Ion Creanga’ (Bojdeuca), iar intrarea va fi gratuita. La inceputul anului 2022, muzeul va intra intr-un amplu proces de restaurare si va fi inchis publicului pe durata lucrarilor. Bojdeuca lui Ion Creanga din…

- Biletul unic de vizitare pentru adulți la Muzeul Național al Bucovinei se majoreaza anul viitor de la 40 la 44 de lei ca urmare a creșterii costurilor de intreținere a spațiilor muzeale. In baza biletului pot fi vizitate: Muzeul de istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Știintele…

- Ministerul Culturii a reușit, in sfarșit, sa termine documentația aferenta proiectului de restaurare a Castelului Huniade. A facut-o cu intarziere, iar acum plenul Consiliului Județean Timiș a aprobat protocolul de preluare a documentației, prelungire a celui deja semnat intre cele doua parți. Muzeul…

- Muzeul Național al Banatului aduce in fața publicului expoziția de realitate virtuala „Dacica 3D”, parte a programului „VReau la muzeu” destinat valorificarii patrimoniului cultural prin intermediul tehnologiilor moderne și derulat de Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, care va avea loc vineri,…

- Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Consiliul Județean Timiș organizeaza vernisajul expoziției de realitate virtuala ”Dacica 3D”. Evenimentul va avea loc vineri, 19 noiembrie, ora 12.00, in mansarda B1 a Bastionului Theresia. Expoziția este parte a programului ”VReau la muzeu” destinat valorificarii…

- Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Consiliul Județean Timiș propune vizitatorilor, in luna noiembrie, doua expoziții. Una este din domeniul picturii, cea de a doua din cel al sculpturii: „Joc Intim”, semnata de artista Madar Reka și „Nave aka Defense Shields”, a artistului Ilie Duța. „Joc…

- Muzeul Național al Banatului in parteneriat cu Consiliul Județean Timiș așteapta publicul pe parcursul lunii noiembrie sa viziteze expoziția de pictura „Joc Intim”, semnata de artista Madar Reka. „Joc Intim” reprezinta o expoziție de pictura creata in laboratorul intern al artistei, dupa cum chiar ea…

- In primavara acestui an, cele trei muzee timișorene aflate in subordinea Consiliului Județean Timiș – Muzeul Național de Arta, Muzeul Național al Banatului și Muzeul Satului Banațean – au hotarat sa lanseze un bilet unic pentru vizitarea celor trei instituții de cultura, iar muzeul de arta a lansat…