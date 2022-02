Stiri pe aceeasi tema

- Salubritatea iși ia mașini pentru dezinsecție și deszapezire. Salubritate SRL, societatea deținuta de Primaria Craiova care se ocupa acum doar de curațenia stradala, dar are in sarcini și partea de dezinsecție, dezinfecție și deszapezire, iși marește parcul auto. Firma de salubrizare mai vrea sa-și…

- Toate platformele de gunoi din Craiova din cartierele de blocuri au fost inchise, demolate si terenul revine in domeniul privat al orasului. Acestea s-au aflat in concesiunea operatorului de salubritate din anul 2011 si au fost folosite pentru colectarea gunoiului de la populatie. In total sunt 347…

- In anul 2021 structurile de ordine publica ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi au efectuat misiunile potrivit competentelor legale, o pondere importanta avand cele desfasurate pentru punerea in aplicare a masurilor stabilite pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, asigurarea…

- Salubritatea aduce explicații in urma scandalului poleiului de ieri, 12 ianuarie 2022, unde inca de la primele ore ale diminetii au inceput problemele in multe zone ale orasului. Informația privind formarea poleiului a ajuns la autoritațile competente in luarea masurilor preventive abia dupa apariția…

- Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei. Consiliul Local (CL) Craiova va aproba joi, in sedinta ordinara (ultima din 2021), executia bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului, pe primele 11 luni ale anului. Potrivit acesteia, veniturile Craiovei, pana la data de 30 noiembrie, au fost in suma…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia (CEO) a inceput procedurile privind separarea Termocentralei Craiova 2 de companie, prin divizare simetrica. Se lucreaza la proiectul de divizare și la cel de act constitutiv. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, este…

- Care impozite cresc, de fapt, la Craiova. Autoritatile locale din Banie au stabilit, la finele lunii trecute, taxele si impozitele pe care craiovenii le vor plati in 2022. Gazeta de Sud a prezentat, in editia de ieri, nivelul taxelor de parcare din Craiova, pentru anul viitor. Astazi vom detalia cotele…

- Targul de Craciun din acest an va avea loc in Piata Millenium, in centrul vechi al municipiului Baia Mare, iar Consiliul Local a avizat pozitiv desfasurarea evenimentului, a declarat, joi, pentru AGERPRES, primarul Catalin Chereches, relateaza Agerpres. "E cel mai asteptat eveniment de peste…