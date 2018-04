Tarife MAJORATE pentru parcările publice în Capitală. Șofer: ”E o înșelătorie” Costa prea mult, se plang soferii, care pierd mult timp, pana gasesc un loc liber. Propunerea nu a trecut deocamdata de consilierii municipali, dar reprezentantii primariei insista cu proiectul. Parcarile publice din Bucuresti, administrate in prezent de un serviciu special al Primariei Capitalei urmeaza sa fie trecute la recent infiintata companie Municipala Parking Bucuresti SA. Aceasta va prelua 2500 de locuri de parcare dintr-un total de 9000 amenajate. Nu vorbim insa despre parcarile de resedinta inchiriate locuitorilor de primariile de sector. Odata cu aceasta trecere, ar trebui crescute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect care urmeaza sa intre pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei Capitalei propune interzicerea circulației mașinilor vechi și foarte vechi, in Capitala. Astfel, mașinile care polueaza foarte puternic vor fi eliminate total pana in anul 2021. Citește și: Se pregatesc marile…

- In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica proiectul de hotarare pentru adoptarea "Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de pe raza municipiului…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea face apel la opozitie sa voteze in sedinta Consiliului General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) de miercuri proiectele de hotarare care vizeaza delegarea unor servicii publice la companiile municipalitatii si sa nu blocheze implementarea unor masuri deja aprobate si…

- Radarele vor fi scoase "la vedere". Proiectul de lege, raport favorabil in Comisia de la Senat Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive…

- Municipalitatea pregateste un proiect privind amenajarea unei parcari subterane in apropiere de Teatrul National „Vasile Alecsandri". Proiectul ar putea fi implementat pe amplasamentul unde a functionat Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu". In septembrie 2017, Primaria a intrat in posesia unui…

- Capitala este sufocata de masini, iar asta a condus la o reala problema in ceea ce priveste parcarile publice. Cum locurile nu sunt suficiente, romanii sunt nevoiti sa scoata din buzunar sute de lei zilnic. Potrivit Romania TV, parcarile private au castiguri substantiale, pentru ca pretul…

- Bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pentru anul 2018 este gata. El urmeaza sa fie supus votului Consiliului General al Muncipiului București (CGMB). Potrivit datelor din Bugetul propus pentru anul acesta peste 100 de milioane de euro sunt destinați investițiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura…

- Primaria cauta o firma care sa ridice masinile parcare neregulamentar. Ca sa va recuperati autoturismul veti plati cel putin 500 de lei pentru ridicare si transport si cate 50 de lei pe zi pentru depozitarea masinii.