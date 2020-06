Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. Cabinetul de Miniștri s-a reunit in ședința in aceasta seara pentru a adopta noi masuri de protecție impotriva infecției COVID-19. Premierul Ion Chicu a remarcat ca in ultimele zile numarul cazurilor de imbolnavire a inregistrat o creștere fulminanta, iar asta inseamna…

- Un centru "drive-in" de testare COVID-19 RT-PCR a fost deschis in Bucuresti, urmand sa deserveasca orice persoana care doreste un astfel de test, fara programare prealabila, pretul fiind de 390 de lei.

- Cabinetul de miniștri nu a fost testat a doua oara, dupa ce Ministrul de Interne, Pavel Voicu, a fost depistat pozitiv la Covid-19. Declarațiile au fost facute de prim-ministrul Ion Chicu in cadrul emisiunii UNInterviu de la UNIMEDIA.

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a anuntat, joi, ca dupa ce un cadru medical a prezentat simptomatologie caracteristica infectiei cu SARS Cov-2, au fost testate 142 de membri ai personalului medico-sanitar si ca in 18 cazuri testele COVID-19 au fost pozitive."In urma anchetei…

- Un serviciu privat de ambulanta din Targu Mures a inceput testarea gratuita a personalului medical, a politistilor si a militarilor din zona operativa, pentru determinarea eventualelor infectii cu COVID-19, prin efectuarea de teste rapide, informeaza Agerpres.”AmbulantaSamaritanus a inceput testarea…

- O asistenta de la Clinica de Oncologie a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus. Cadrul medical lucreaza și la un centru medical privat. Peste 100 de contacți, pacienți și personal medical, au fost identificați de DSP Dolj in cadrul anchetei epidemiologice.…

- Potrivit reprezentanților DSP Alba, 1.064 de cadre medicale și personal auxiliar din spitalele județului și alte instituții din sectorul medical, nu au fost infectate cu virusul COVID-19, potrivit rezultatelor. Pana in acest moment, s-au efectuat 3.134 de teste la nivel județean, procentul de persoane…

- Ziarul Unirea Rezultate NEGATIVE pentru 120 de cadre medicale ale Spitalului Judetean Alba, la testul COVID-19 Toate cele 120 de cadre medicale ale Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, testate pentru noul coronavirus, au avut rezultate negative, nefiind infectați. Potrivit reprezentanților Spitalului…