Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru extinderea rețelei de apa și canalizare din județul Satu Mare se desfașoara intr-un ritm foarte bun. Pana in prezent au fost finalizate 45% dintre lucrarile contractate, au afirmat astazi reprezentanții Apaserv Satu Mare, in cadrul Adunarii AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara…

- Taxa speciala de salubrizare se va modifica. ADI EcoDolj lucreaza la modificarea taxei pentru gunoi pe care craiovenii o vor plati in acest an. Aceasta este compusa din tariful pentru colectarea/sortarea gunoiului si tariful pentru depozitare. Un Ordin al ANRSC a aparut la sfarsitul anului trecut si…

- Circa 300 de producatori agricoli vor participa, miine, la Adunarea Generala a Asociației "Forța Fermierilor". La eveniment este așteptat și noul prim-ministru Dorin Recean, precum și ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea. Subiectele intrunirii nu au fost anunțate deocamdata, cu toate acestea, fermierii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a semnat, joi, alaturi de reprezentantii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii publice de apa si de canalizare si ai VITAL S.A. Municipiul Baia Mare, contractul pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii…

- Prețurile la apa potabila și canalizare vor fi majorate cu peste 40%, in Alba Iulia In cadrul ședinței de luni, 30 ianuarie 2023, consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor avea de votat acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Alba Iulia in Adunarea Generala a Asociației de…

- Tarifele la apa uzata și canalizare, EXPLODEAZA in 2023, in Alba Iulia: Prețurile vor fi MAJORATE cu peste 40% Tarifele la apa uzata și canalizare, EXPLODEAZA in 2023, in Alba Iulia: Prețurile vor fi MAJORATE cu peste 40% In cadrul ședinței de luni, 30 ianuarie, consilierii locali ai municipiului Alba…

- Orașul Ștefanești a fost cooptat in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Pitești. Vestea a dat-o primarul municipiului Pitești și președintele executiv PSD Argeș, Cristian Gentea, luni, 9 ianuarie. „Incepand cu 1 iulie 2023 vom avea transport public și in Ștefanești! Personal,…

- Refugiații ucraineni care vin in Romania vor putea circula gratuit cu trenul sau transportul public 5 zile de la trecerea vamii. Cetatenii straini si apatrizii care provin din Ucraina si intra in Romania vor beneficia, in 2023, de transport gratuit cu mijloace feroviare si rutiere doar pe o perioada…