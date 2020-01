Tarife mai mari la gunoi, începând din această lună De la 1 ianuarie, fiecare cetațean din municipiul Buzau va plati cu 2,39 lei pe luna in plus la gunoi. Totodata, din acest an, va aparea o modificare majora in privința modului de tarifare. Printr-o hotarare a Consiliului Local din decembrie 2019, operatorul de salubritate RER SUD Buzau a majorat tarifele de la 12,6 lei de persoana, pe luna, la 14,93 de lei de persoana, pe luna. Asta inseamna ca fiecare cetațean din municipiul Buzau va plati cu 2,39 lei pe luna in plus la gunoi fața de luna precedenta. Totodata, din acest an, va aparea o modificare majora in privința modului de tarifare. Nu se… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

