- Ca și in anii trecuți, cea mai cautata stațiune este Mamaia, urmata de Eforie Nord și Vama Veche. Cu toate acestea, sunt mai multe rezervari și la hotelurile din Neptun, Olimp, Jupiter și Venus in acest an.Vacanțele sunt intre trei și patru nopți. Pentru un hotel de trei stele, turiștii vor plati intre…

- Azi incepe o noua editie a programului “Litoralul pentru toti”. Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra la preturi cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon. Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza, luni, o noua editie a programului „ Litoralul…

- Turistii care aleg sa isi petreaca vacanta in statiunile autohtone de la Marea Neagra, in perioada 22 mai – 18 iunie, cand se deruleaza o noua editie a programului „Litoralul pentru toti”, vor beneficia de tarife cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon. Potrivit unui comunicat al Federatiei…

- Romanii se pregatesc pentru vacanța de 1 mai, iar cea mai dorita destinație dintre toate este litoralul. In timp ce prețurile din Vama Veche sunt destul de accesibile, oamenii ar trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar daca vor sa se cazeze la hotelurile de lux din Mamaia. Iata cat costa o noapte…

- Urmeaza minivacanța de 1 mai, iar asta ii trimite pe toți romanii cu gandul la mare. In curand se va da startul unui nou sezon estival, iar tineretul va da fuga in una din cele mai populare stațiuni turistice, printre care și Vama Veche sau Mamaia. In comparație cu anii trecuți, prețurile pentru o noapte…

- Am revenit cu un nou material din ciclul „Turist prin țara mea!”, și vorbim azi despre cați bani costa o noapte de cazare all-inclusive in hotelurile de pe litoral. Deși hotelierii au justificari referitor la anoile prețuri, romanii sunt nevoiți sa scoata extrem de mulți bani an 2023 pentru o noapte…

- TAXA PE LITORAL 2023 : Turiștii vor fi nevoiți sa plateasca in plus pentru a se relaxa la malul marii TAXA PE LITORAL 2023 : Turiștii vor fi nevoiți sa plateasca in plus pentru a se relaxa la malul marii Consilierii locali ai municipiului Mangalia, de care aparțin stațiunile Olimp, Neptun, Venus, Saturn,…

- Turiștii care vor vacanțe ieftine la mare trebuie sa se grabeasca. Programul de rezervari timpurii se incheie la sfarșitul lunii aprilie. In funcție de stațiunea și unitatea hoteliera aleasa, oamenii pot plati de la 35 de lei pe noapte, de persoana.