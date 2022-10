Tarif unic de parcare în București. Cât va costa o oră de staționare în parcările publice Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a anuntat vineri, 28 octombrie, punerea in dezbatere publica a unui proiect de hotarare care sa reglementeze mai clar conditiile de utilizare a parcarilor publice din Bucuresti, propunandu-se un tarif unic de 5 lei pe ora, aplicabil in intervalul orar 8,00 - 20,00, de luni pana vineri, pentru toate categoriile de utilizatori - persoane fizice si juridice. "Pentru riverani, abonamentul lunar costa 50 de lei, iar cel anual - 500 de lei", a transmis Bujduveanu. Se propun, totodata, abonamente pentru persoane fizice/persoane juridice si institutii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa ai un autoturism hibrid sau sa sa faci parte dintr-o anumita categorie profesionala nu-ți mai asigura și un loc gratuit de parcare in București, cum se intampla in ultimii ani. Modificarile sunt supuse dezbaterii publice și ar urma sa intre in curand la vot. Pe 26 mai 2016, Consiliului General al…

- Pompierii au intervenit, miercuri dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs in interiorul unui apartament de pe strada Ion Berindei din Sectorul 2 al Capitalei.„Incendiul s-a produs intr-o camera de 16 metri patrati, cu degajare mare de fum si flacara la nivelul ferestrelor si fatadei exterioare.…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat, marti, ca, in cei 20 de ani de activitate, a trimis in judecata peste 15.000 de inculpati, iar in dosarele trimise in judecata statul roman a suferit prejudicii de 5,4 miliarde de euro. De asemenea, DNA a precizat ca valoarea mitei identificate in…

- Pentru ca direcțiunea Școlii Gimnaziale 79 a dorit sa organizeze mai multe clase pregatitoare, elevii care incep clasa a IV-a sunt obligați sa invețe la demisolul seminarului teologic de la patriarhie și sa mearga la o toaleta mizerabila. Urmare a unei decizii a conducerii unitații de invațamant preuniversitar…

- Un barbat in varsta de 56 de ani a fost gasit mort intr-o camera tehnica din incinta unei institutii din Sectorul 1 al Capitalei, a informat, miercuri, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

- Peste o saptamana incepe revolutia parcarilor in centrul Bucurestiului. Reguli existente inca din 2019, dar nepuse in aplicare, vor fi implementate in teren, iar respectarea lor va fi aspru verificata. Riveranii din centrul Capitalei vor fi cei mai afectati.

- Parcarile din Bucuresti vor deveni cu plata de la 15 august. Strategia primariei se concentreaza in acest moment pe zona centrala a Capitalei, iar in zona 2, care inseamna majoritatea cartierelor Bucurestiului, „nu s-a exagerat” cu marcarea de locuri de parcare cu plata, a spus viceprimarul Stelian…

- Soferii risca amenzi si blocarea autovehiculelor, incepand cu 15 august, daca nu respecta regulile de parcare, iar decizia a fost luata „pentru a invata bucurestenii” cu aplicarea acestui regulament, a spus miercuri primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.