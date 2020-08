Tăriceanu:”Serios, băieți? Atât de disperați sunteți?” Calin Popescu Tariceanu afirma ca „pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor” și critica planul de a fixa intervale orare pentru votul celor in varsta. „Serios, baieți? Atat de disperați sunteți? Vi s-a facut de o revoluție?”, adauga liderul ALDE. „Pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor. Ieri, Guvernul a transmis Parlamentului planul de a fixa intervale orare pentru votul celor in varsta. Cam așa cum au facut-o și in perioada starii de urgența, doua ore și pe fuga. Nu am nici un fel de dubiu ca masura este absolut neconstituționala,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intenția Guvernului de a stabili un interval orar in care sa voteze batranii reprezinta o incercare de fraudare a alegerilor. "Pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor. Ieri, Guvernul a transmis Parlamentului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la Primaria Capitalei, sustine ca stabilirea de intervale orare pentru votul varstnicilor reprezinta o masura neconstitutionala si "absolut insultatoare". "Pas cu pas, Iohannis si Orban pun in aplicare planul de fraudare a alegerilor.…

- Calin Popescu Tariceanu afirma ca „pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor” și critica planul de a fixa intervale orare pentru votul celor in varsta. „Serios, baieți? Atat de disperați sunteți? Vi s-a facut de o revoluție?”, adauga liderul ALDE, potrivit Mediafax.„Pas…

- "Pas cu pas Iohannis și Orban pun in aplicare planul de fraudare al alegerilor. Ieri, Guvernul a transmis Parlamentului planul de a fixa intervale orare pentru votul celor in varsta. Cam așa cum au facut-o și in perioada starii de urgența, doua ore și pe fuga. Nu am nici un fel de dubiu ca…

- Premierul ungar Viktor Orban face parada dupa succes de la negocierile de la Consiliul European. Ungaria a obtinut la summitul european incheiat marti inca trei miliarde de euro fonduri europene si, impreuna cu Polonia, a impiedicat stabilirea unor conditii politice pentru accesarea acestor fonduri…

- Rețineri in București, unde doi barbați au reușit sa cumpere mașini cu acte false. Doi barbați cu varste de 38 și 41 de ani au fost reținuți de polițiștii din Capitala dupa ce au cumparat doua mașini, carduri de combustibil și materiale de construcții cu documente false.Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Finantelor Publice se imprumuta pe banda rulanta. MFP anunța ca a atras, vineri, 30 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 200 milioane de lei, la o dobanda de 4,38% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala…

- Marcel Ciolacu a declarat, ca reacție decizia CCR ca prelungirea mandatele alesilor locali prin OUG este neconstituționala, ca ”incompetența și fuga continua dupa procente a PNL arunca in haos administrația publica”, afirmand ca Parlamentul va corecta situația. ”Incompetența și fuga continua dupa procente…