- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, referitor la protocoale, ca exista un nivel de inconfort la nivelul Comisiei Europene pentru ca "s-a batut moneda" pe MCV si "dupa 11 ani iese la suprafata un putregai imens".

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, e de parere ca tacerea Bruxelles-ului este de ințeles in contextul in care Romania se afla sub monitorizarea Mecanismului de Verificare și Control (MCV) de ani intregi și in aceste zile ”iese la iveala acest putregai imens”.Fost judecator…

- Decizia Curții Constituționale privitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi a incins jocurile politice. Mai mulți lideri PSD au explicat ca președintele Klaus Iohannis ar putea fi suspendat, daca nu va da curs deciziei CCR. Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa: vești URIAȘE pentru…

- Victor Ponta se bucura de achitarea lui Tariceanu. Astfel, fostul premier Victor Ponta a postat marti, 22 mai, pe pagina sa de socializare un mesaj prin care saluta decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de a-l achita pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nivelul inflatiei, care in momentul de fata "nu este unul nesemnificativ", va scadea in cea de-a doua parte a anului, mentionand ca factorii care au generat-o se vor "resorbi"."In momentul de fata sigur ca nivelul inflatiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca a depus o contestatie la Inalta Curte, dupa ce a aflat din presa ca a fost interceptat pe perioada campaniei la prezidentialele din 2014. Invitat la Antena 3, presedintele ALDE sustine ca a primit ulterior o informare de la Parchet, insa, la solicitarea lui de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, desi in prezent exista un nivel de inflatie mai ridicat, acesta se va 'domoli' in a doua parte a anului, precizand ca majorarile de salarii si pensii sunt 'cu mult' peste nivelul de inflatie.Citeste si: Mircia Gutau, prima REACTIE…