- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, solicita Guvernului sa pregateasca de urgența ”Institutul Cantacuzino”, asta pentru ca oamenii de știința se apropie de momentul in care va genera un vaccin pentru coronavirus, iar Romania trebuie sa fie pregatita sa-l produca la scara larga.Citește…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca ordonantele adoptate de Guvern pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus si contracararea efectelor economice aferente sunt "un pas mic, bun", insa acestea trebuie operationalizate. "Sper ca iesirea dlui Orban din izolarea de la Vila Lac…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa gaseasca parghiile necesare sa puna in aplicare legea privind marirea pensiilor din luna septembrie, aceasta fiind "responsabilitatea puterii". "Este o lege in Parlament si a avut in momentul acela o motivare economica.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca prin propunerea lui Florin Citu ca premier de catre presedintele Klaus Iohannis, "criza politica se va adanci", pentru ca PNL "nu are capacitatea" sa coaguleze o majoritate in Parlament care sa investeasca un guvern. "Propunerea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, Klaus Iohannis, trebuie sa ii ceara lui Ludovic Orban sa isi depuna mandatul, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL in functia de premier.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, ca nu s-a luat o decizie in partid in privința votului pentru investirea Guvernului Orban II, insa parerea sa este ca „asistam la o farsa politica”, in care actori sunt președintele statului și premierul demis, scrie...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, considera ca moțiunea de cenzura care va fi depusa de PSD, ca urmare a faptului ca Executivul iși angajeaza raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, are șanse mari sa treaca. Pe cale de consecința legea va fi picata și odata cu ea și Guvernul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, critica Guvernul pentru decizia de a contesta ''pe ascuns'' la CCR o lege care prevede cresterea unor salarii si plata unor sporuri pentru bugetari, act normativ pe care, sustine liderul social-democrat, ''toti liberalii, inclusiv…