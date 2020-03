Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri si amenintari, in principal ma refer la epidemia de coronavirus si stau sa ma intreb, si va rog sa va ganditi si dumneavoastra, ce-ar insemna in perioada asta in care epidemia de coronavirus incepe sa se extinda sa facem alegeri ?! Imaginati-va puhoiul de oameni care merge la sectii, unde trebuie…