- "Chiar vineri am avut o discutie cu dl Dragnea pe acest subiect, iar raspunsul meu e foarte clar, l-am spus si domnului Dragnea, nu am nimic de ascuns, nu facem politica in secret. Prin urmare, voi sustine o decizie a coalitie care urmeaza sa demareze un proces de suspendare, o procedura de suspendare.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, faptul ca este de acord cu suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta continua sa refuze aplicarea deciziei CCR privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. "Chiar vineri am avut o discutie cu dl Dragnea pe acest…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca este de acord cu suspendarea președintelui Klaus Iohannis, avand deja o discuție cu Liviu Dragnea, in acest sens. Tariceanu a explicat ca singura problema este legata de prezența parlamentarilor coaliției, pentru ca mulți sunt in concedii.”Inainte…

- Jurnaliștii de la HotNews.ro citeaza surse politice potrivit carora președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu ar fi de acord cu inițiativa de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Totuși, liderul ALDE ar fi de acord cu aceasta mișcare intr-un singur scenariu. „Surse politice din interiorul…

- Decizia Curții Constituționale privitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi a incins jocurile politice. Mai mulți lideri PSD au explicat ca președintele Klaus Iohannis ar putea fi suspendat, daca nu va da curs deciziei CCR. Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa: vești URIAȘE pentru…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a sesizat CCR pe legile justiției. Tariceanu susține ca Iohannis trage de timp și incearca sa obstrucționeze activitatea Parlamentului, prin aceasta sesizare a Curții Constituționale.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, in cazul in care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca rolul ar reveni Guvernului si premierul trebuie sa isi asume aceasta pozitie.