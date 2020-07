Stiri pe aceeasi tema

- ALDE va propune ca Parlamentul, in baza articolului 109 din Constitutie privind raspunderea membrilor Guvernului, sa initieze o actiune penala impotriva prim ministrului Ludovic Orban pentru instigare la nerespectarea legilor, a declarat marti presedintele acestui partid, Calin Popescu Tariceanu.…

- Calin Popescu Tariceanu va propune colegilor din Parlament ca institutia sa depuna o plangere penala pe numele lui Ludovic Orban, fiind invocat faptul ca premierul a indemnat la nerespectarea legilor.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris pe Facebook ca "recomandarea lui Orban catre populație de a nu respecta deciziile CCR este o grava incalcare a legii" și ca, potrivit legii, o astfel de fapta se pedepsește chiar cu inchisoarea."Nu putem trece cu vederea derapajele in afara legii ale…

- Deși atat premierul Ludovic Orban, cat și europarlamentarul Rareș Bogdan au declarat public ca se ințeleg foarte bine și ca in interiorul PNL nu exista niciun conflict, surse Antena3.ro au declarat ca, de fapt intre cele doua tabere pe care le reprezinta are loc un razboi rece. Atacurile vin in general…

- Urmeaza momente decisive pentru Ludovic Orban și oamenii lui din Guvern. Scandalurile mediatice din ultimele luni, aparute in jurul Guvernului PNL condus de președintele Partidului, au adus o scadere drastica a increderii populației in liberali. Klaus Iohannis, conștient de aceste lucruri, pregatește…

- Potrivit acestuia, prelungirea starii de alerta reprezinta "o manevra" a premierului Ludovic Orban astfel incat sa nu existe posibilitatea de a se depune o motiune de cenzura. Totodata, Tariceanu a adaugat ca susține mentinerea starii de alerta pe o arie restransa, "acolo unde exista un pericol epidemiologic".…

- Dupa un tur de declarații contradictorii cu doi miniștri din subordine, premierul Ludovic Orban a explicat, luni seara, intr-o ieșire la Digi24, preluata de Agepres, viziunea sa cu privire la Ordonața ce urmeaza sa reglementeze, de joi, tranziția de la starea de urgența, la cea de alerta, in scopul…