Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul se reuneste in sedinta comuna joi, de la ora 16,00, pentru investirea Guvernului propus de premierul desemnat, Florin Citu.Potrivit Regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta in care se va vota investirea guvernului sa se poata desfasura, este nevoie de prezenta…

- Guvernul Cițu are, pana in prezent, susținerea mai multor formațiuni politice.PMP a anunțat ca aleșii partidului vor vota la investirea Guvernului Cițu, pentru ca mai presus de lupta pentru putere trebuie sa fie Romania, in contextul epidemiei de coronavirus.Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat miercuri ca formatiunea sa va vota maine investirea Guvernului Citu. In contextul crizei de coronavirus, acesta a afirmat ca „decat niciun Guvern, mai bine un Guvern slab”.

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca parlamentarii PSD vor merge in sala sedintei de plen a Parlamentului, dar vor vota impotriva Guvernului Citu si vor pica si acest guvern. "Practica normala intr-o tara…

- PNL este deschis sa primeasca parlamentari de la formațiunile lui Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, Pro România și ALDE, pentru ca nu poate aduna o majoritate fara a face "genul acesta de compromis", a declarat joi la RFI liderul deputaților liberali, Florin Roman. Fara a mai…

- "In momentul de fața, conducatorul jocului politic este PSD. Ei vor decide in sediul central care e pasul urmator. Personal cred ca nu vor susține ideea de anticipate pana la capat chiar daca aparent ar fi tentați sa o faca. (...) In locul PSD eu aș investi guvernul Cițu ca sa am de ce sa-l dau jos…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca este posibil ca formatiunea sa sa voteze Guvernul Citu, mentionand ca marti va avea o intrevedere cu premierul desemnat. "Maine, la prima ora, vom avea o intrevedere cu premierul desemnat, vom discuta exact aceste aspecte legate de calendar si ce…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, revine cu o postare pe Facebook despre amanarea alegerilor locale, susținand ca „inconștienții veseli de la PNL și Cotroceni pare ca fac totul ca virusul sa se raspandeasca peste tot”.„Am vazut ca a produs multa valva afirmația mea de ieri legata…