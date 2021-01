Tăriceanu: Vă asigur că acest dosar este unul eminamente politic Fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu sustine ca dosarul in care este pus sub inculpare de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie este unul "eminamente politic".



"Interesanta decizia DNA de a face public continutul fiecarui act procedural pe care il deruleaza in dosarul de presupusa mita! Ar fi fost bine daca ar proceda la fel si cu ancheta celor sase case ale domnului Iohannis sau cu spagile luate de fruntasii partidelor de guvernamant! Dar la noi, ca la nimeni, legea e pentru unii muma si pentru altii ciuma! In conditiile in care ancheta penala nu este publica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

