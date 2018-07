Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Antena 3, ca, in discuțiile privind modificarea Codului Penal, minsitrul Justiției, Tudorel Toader, a susținut ca, daca nu se elimina articolul privind abuzul in serviciu din Codul Penal, nu se va termina cu abuzurile.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, este seful politic al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cel care va propune un nou procuror-sef la DNA, in locul Laurei Codruta Kovesi. Tot de Tariceanu depinde si majoritatea parlamentara care tine PSD la guvernare, iar relatia dintre Dragnea si Tariceanu…

- Comsisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, dezbate si voteaza, joi, modificarile la Codul Penal, amanate in mai multe randuri. Cel mai asteptat articol este cel privind infractiunea de abuz in serviciu, care il vizeaza in mod direct pe liderul PSD Liviu Dragnea.

- Comisia parlamentara care lucreaza la legile Justitiei își reia lucrul. Ministrul Justiției Tudorel Toader a propus introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu în valoare de 1.900 de lei brut, adica un salariu minim pe economie. Suma este…

- Intrebat daca este de parere ca vor iesi oamenii in strada daca se decide sa se adopte Codul penal prin OUG, Florin Iordache a declarat: ”Oamenii trebuie sa inteleaga ca si aceste trei coduri trebuie odata si odata adoptate. Modul in care se pozitioneaza opozitia, modul in care se pozitioneaza presedintele…

- Reactii la anuntul presedintiei Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au avut, luni, o discutie la Parlament, dupa anuntul sefului statului ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kövesi. De altfel, Liviu Dragnea a precizat…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…

- Liderii coaliției de guvernare, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au o intalnire de ultima ora in biroul de la Camera Deputaților al lui Liviu Dragnea.Citește și: Tudorel Toader, reacție FULGER la anunțul lui Iohannis: Voi sesiza Curtea Constituționala Intalnirea vine in contextul…