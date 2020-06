Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a criticat Guvernul, joi seara, aratand ca acesta anunta "cu intarziere" masurile de relaxare care se decid in contextul pandemiei de Covid-19, el sustinand, totodata, ca Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste ponderea ajutoarelor pentru…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca guvernarea PNL nu a fost in stare sa foloseasca resursele europene de la inceputul crizei generate de COVID-19. ''Comisia Europeana a propus astazi un plan ambitios de relansare economica pentru Uniunea Europeana la care familia…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca romanii s-au comportat responsabil in perioada starii de urgenta, iar problema sunt guvernantii depasiti de situatie, care iau decizii proaste, tardive si contradictorii, precizand ca aceste balbaieli vor costa Romania zeci de mii de locuri de munca,…

- 03.05.2020 - Romania a depașit pragul de 13.000 de cazuri confirmate de coronavirus și a trecut de 780 de decese. Cel mai mare focar din țara: Suceava, cu peste 2.800 de cazuri confirmate și cu municipiul reședința de județ și comunele din jur in carantina totala. BUZAU - 40 CAZURI COVID 19

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, le ureaza jurnalistilor "sa aiba taria sa raman liberi" si sustine totodata ca "Guvernul Orban, sub masca unei campanii de comunicare pe tema COVID-19, incearca cel putin cumpararea bunavointei mass-media. "La multi ani tuturor jurnalistilor…

- "Guvernantii ii condamna la moarte pe multi bolnavi de cancer, boli cardiace, diabet etc, care in perioada asta nu pot beneficia de ingrijirile de care au nevoie sau sunt expusi la infectare cu coronavirus. Romania are 7.000 de bolnavi de coronavirus si 3,5 milioane de bolnavi cronic. Chiar vreti…

- Romania a trecut de pragul de 300 de morți, dupa ce astazi au fost anunțate inca 15 decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. Ultimele decese anunțate de autoritați: Deces 291 Femeie, 58 ani din județul Brașov. (Asistenta medicala)Recoltare proba COVID-19 in data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv…

- Alte patru decese ale unor persoane confirmate cu Covid-19 au fost anuntate, joi seara, de autoritati. Bilantul mortilor a ajuns la 22.Insa, decesul cu numarul 20, așa cum este el anunțat de Guvern, atrage atenția. Este vorba despre un barbat care nu se incadreaza in grupa de varsta cea mai…