Tăriceanu: Toţi românii trebuie testaţi pentru a avea un moment ''zero'' al luptei cu coronavirusul Senatorul Calin Popescu Tariceanu sustine ca toti romanii trebuie testati pentru a avea un moment "zero" al luptei cu coronavirusul, acest lucru fiind posibil in cadrul unui "Program national de testare". "In lipsa de idei si credibilitate, guvernul Iohannis-Orban inchide orasele si satele fara nici un fel de logica. Inchiderea/carantinarea unei localitati are sens daca ea este insotita de o testare a tuturor celor inchisi. Inchiderea fara testare nu este decat o condamnare a tuturor celor izolati. Ce sansa au cei sanatosi sa scape de infectare daca sunt inchisi de-a valma cu cei infectati, dar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Calin Popescu Tariceanu sustine ca localitațile nu ar trebui carantinate fara testarea celor inchiși. In acest sens, fostul premier considera ca toti romanii trebuie testati pentru a avea un moment "zero" al luptei cu coronavirusul, acest lucru fiind posibil in cadrul unui "Program national…

- "In lipsa de idei si credibilitate, guvernul Iohannis-Orban inchide orasele si satele fara nici un fel de logica. Inchiderea/carantinarea unei localitati are sens daca ea este insotita de o testare a tuturor celor inchisi. Inchiderea fara testare nu este decat o condamnare a tuturor celor izolati.…

- Senatorul Calin Popescu Tariceanu sustine ca localitațile nu ar trebui carantinate fara testarea celor inchiși. In acest sens, fostul premier considera ca toti romanii trebuie testati pentru a avea un moment "zero" al luptei cu coronavirusul, acest lucru fiind posibil in cadrul unui "Program national…

- Orasul Liverpool va beneficia de un program de testare in masa si rapida a rezidentilor pentru coronavirus, care, daca va avea succes, ar putea fi extins și in alte regiuni pentru a contribui la iesirea din lockdown, marcand astfel o premiera in Anglia, a anuntat marti guvernul britanic.

- Consiliul Național al Elevilor solicita introducerea elevilor pe lista prioritara de testare pentru COVID-19. Reprezentanții acestora susțin ca elevii petrec, in medie, șase ore pe zi in aceeași incapere, alaturi de colegii lor, aflandu-se intr-un risc ridicat de infectare. Consiliul Național al…

- Autoritatile din orasul chinez Qingdao au anuntat ca toti cei noua milioane de locuitori ai localitatii vor fi testati pentru coronavirus, decizie luata dupa ce au fost depistate mai multe infectii cu coronavirus. Autoritatile sanitare locale au precizat ca programul de testare va fi finalizat complet…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, anunța testare gratuita pentru elevii si profesorii din Bucuresti. 5000 de elevi și profesori vor fi testați zilnic. „Am crescut in aceasta vara capacitatea de testare, achizitionand aparate de testare PCR si teste, ca sa nu ne ia prin surprindere inceputul…

- Romanii din Spania care ar urma sa soseasca in țara cu avionul incepand de marți nu știu nimic despre situația zborurilor. Spania a fost inclusa pe lista țarilor galbene, ceea ce inseamna și anularea curselor aeriene, insa autoritațile nu au anunțat pana la aceasta ora nicio decizie in acest sens, precizeaza…